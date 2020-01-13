Южно-Сахалинск, , 08:17 — REGNUM Проверка, проведенная Контрольно-счётной палатой Сахалинской области, показала, что Сахалинское ипотечное агентство работало неэффективно, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт КСП Сахалина.

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Как выяснили аудиторы КСП, ведомство работает неэффективно, а бюджетные средства осваиваются не в полном объёме.

Так, в 2015 — 2018 годах правительство региона выделило агентству 24 млрд 50 млн рублей на реализацию программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём». На момент проверки КСП освоено было только 14,1 млрд рублей. Построено и введено в эксплуатацию за указанный период 49 многоквартирных домов. Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина в очередной раз отложили строительство социального жилья. В регионе строится только арендное или коммерческое жильё, что, по мнению группы депутатов Облдумы от КПРФ не решает и никогда не решит проблемы «барачного» Сахалина.