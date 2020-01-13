Ташкент, , 08:11 — REGNUM Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обвинил газоснабжающие компании в сговоре с предприятиями, которые расхищают природный газ, сообщает 12 января издание Kun.uz.

«Разве местные газовики не знали об этом? И куда смотрят сотрудники Бюро принудительного исполнения? Они в доле! Заодно с ними!» — заявил глава правительства на совещании по сокращению долгов за газ.

Во время совещания Арипов перечислил предприятия в сфере производства кирпича, извести и масла, которые причинили многомиллиардный ущерб путем незаконного потребления газа. Премьер-министр поручил прекратить поставки газа на предприятия по производству кирпича и извести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кашкадарьинской области Узбекистана одна из автомобильных газонаполненных компрессорных станций (АГНКС) похитила газ на сумму $1,2 млн. Данный факт был выявлен в декабре 2019 года.

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