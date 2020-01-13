Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль укрепляется на фоне роста американских индексов, которые бьют исторические рекорды, а также повышенного спроса на российские облигации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Индекс государственных российских облигаций (RGBI) вырос с начала года на 0,37%, до 151,13. Индекс РТС закрепился выше 1600. Дополнительную поддержку рублю оказал слабый отчет по рынку труда в США.

В последние дни поводом для оптимизма послужило снижение напряженности между США и Ираном, а также ожидания подписания предварительного торгового соглашения по итогам первой фазы переговоров США и Китая 15 января.

Торги по рублевым парам 10 января завершились снижением. Рубль продолжил укрепляться к основным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,38%, до 61,06 руб., евро/рубль — на 0,20%, до 67,89 руб., фунт/рубль — на 0,37%, до 79,75 руб.

Сегодня, 13 января, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. На Форекс основные валюты демонстрируют смешанную динамику. В паре доллар/рубль ключевой целью на январь для продавцов является уровень 60 руб.

Помимо роста индекса RGBI на этой неделе рубль начнет получать поддержку от налогового периода. Чтобы перестать рассматривать укрепление рубля к доллару, покупателям необходимо закрепиться выше 62,40 руб.

Для этого нужен информационный фон, чтобы подтолкнуть продавцов к закрытию коротких позиций по доллару США. Его сейчас нет, поэтому нас после любого импульса ожидает боковое движение и продолжение укрепления рубля.

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