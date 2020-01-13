Пекин, , 08:10 — REGNUM Дилеры немецкой компании Volkswagen приступили к продажам на китайском авторынке бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7. Об этом сообщается на сайте AutoTimesNews.

Модель создана на такой же платформе, что и кроссовер Skoda Karoq. Длина Jetta VS7 равна 4 624 мм, а размер колёсной базы — 2 730 мм. Автопроизводители снабдили авто стильной радиаторной решёткой и ДХО в форме трапеции. Кроме того, сзади у машины имеется небольшой спойлер на двери багажника.

Отдельно стоит отметить, что у нового автомобиля появились эффектные колесные диски с рисунком из пяти многоугольников.

Внутри машины имеется новый блок управления климатом, выполненный в виде сенсорных клавиш.

Продаётся новинка в четырех комплектациях.

Напомним, Volkswagen провел премьеру ограниченной версии топовой модели Arteon. Автокомпания планирует выпустить для европейского рынка 250 единиц таких авто под названием Arteon R-Line Edition.

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