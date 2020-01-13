Москва, , 08:01 — REGNUM Арбитраж Москвы 11 февраля 2020 года начнёт рассмотрение многомиллиардного иска госкорпорации «ВЭБ.РФ» к старейшему предприятию по производству полупроводниковых изделий — от дискретных транзисторов до современных микроконтроллеров и микропроцессоров. Иск к АО «Ангстрем» принят к производству 10 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление госкорпорации поступило 27 декабря 2019 года. Сумма претензий — 90 413 329 335,8633 рубля. Подробности спора пока неизвестны, но третьим лицом в деле выступает обанкроченное в ноябре 2019 года АО «Ангстрем-Т», которому прочили большое будущее в стратегии электронной отрасли России до 2030 года.

Компания-ответчик ведёт свою историю с июня 1963 года, когда приказом одного из государственных комитетов было образовано НИИ-336. Предприятие известно многими своими разработками, в их числе — первая отечественная 16-разрядная микроЭВМ, на базе которой позднее создали известную карманную игру «Электроника». Список аффилированных лиц АО не раскрывается, так как «в отношении эмитента действуют меры ограничительного характера».

Третье лицо в этом споре — АО «Ангстрем-Т», в учредителях которого отметилось и АО «Ангстрем». Компания с ноября 2019 года объявлена банкротом. «Ангстрем-Т» должна была реализовать крупный инвестиционный проект стоимостью 896 млн евро, из которых ВЭБ планировал выделить 815 млн евро.

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