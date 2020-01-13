Салехард, , 07:29 — REGNUM Ямало-Ненецкий округ вошёл в первую десятку регионов страны с самым большим финансовым планом по бюджету на 2020 год и стал вторым после Чукотского автономного округа по показателю расходов на душу населения. Журнал Бюджет.рф провёл исследование основного финансового документа на нынешний год во всех регионах России.

В Ямало-Ненецком автономном округе доходы бюджета 2020 года запланированы в размере 244,5 млрд рублей. На эту же сумму намечены расходы. При численности жителей 541,48 тыс. человек расходы бюджета на душу населения в регионе запланированы на сумму 451,5 тыс. рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе запланированы доходы бюджета в сумме 213,1 млрд рублей, расходы — 249 млрд рублей. При числе жителей 1 663,8 тыс. человек на душу населения в Югре приходится 149,7 тыс. рублей.

В Свердловской области доходы бюджета запланированы на 2020 год в размере 267,2 млрд рублей, расходы — 296,6 млрд. При числе жителей 4 315,7 тыс. человек на душу населения приходится 68,7 тыс. рублей.

В Курганской области доходы бюджета предполагаются в размере 47 млрд рублей, расходы — 50,2 млрд. При числе жителей 834,7 тыс. человек на одну душу населения в Зауралье приходится 60,1 тыс. бюджетных рублей.

Власти Тюменской области запланировали доходы размером 162,6 млрд рублей, расходы в 221,6 млрд. С учётом числа жителей региона 3 723,97 тыс. человек на душу населения приходится 59,5 тыс. рублей.

В Челябинской области предполагаются доходы в 178,8 млрд рублей, расходы — в 200,8 млрд. При численности жителей в 3 475,75 тыс. человек расходы на душу населения составят 57,8 тыс. рублей.

Таким образом, в Уральском федеральном округе расходы на душу населения являются самыми высокими на Ямале, самыми низкими — в Челябинской области.

В России самые высокие расходы на душу населения наблюдаются в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах; самые низкие — в Ивановской области, Дагестане, Ставропольском крае, Волгоградской области и Кабардино-Балкарии.

По объёму доходов бюджета, согласно исследованию, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татария. Отмечается, что доходы Москвы в 2020 году составят 2,8 трлн рублей, тогда как доходы бюджетов всех остальных регионов России вместе взятых — 9,3 трлн рублей.