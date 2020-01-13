Чита, , 07:14 — REGNUM Власти Забайкалья планируют улучшить инвестиционный климат в регионе и привлечь в территорию опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» новых президентов. По словам министра экономического развития Александра Бардалеева, особый режим уже позволил получить для реализации проектов на территории края порядка 7,8 миллиарда рублей.

«Забайкальский край в рейтинге регионов России по уровню содействия развитию конкуренции за год улучшил результат сразу на 24 позиции. Работа по привлечению инвестиций проводится и в рамках созданной ТОР «Забайкалье», резиденты которой уже вложили 7,8 миллиарда рублей в реализацию проектов», — сообщил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, резиденты ТОР «Забайкалье» с 2020 года смогут получать льготные кредиты для своих проектов. Процентная ставка для предпринимателей будет меньше рыночной.

О том, что теперь у региона есть потенциал в рамках увеличения числа резидентов территорий опережающего развития (ТОР) заявлял в апреле 2019 г. министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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