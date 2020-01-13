Петропавловск-Камчатский, , 07:13 — REGNUM Крупнейший производитель хлеба на Камчатке — «Петропавловский хлебокомбинат» — повысил отпускные цены на свою продукцию сразу на 6−10%. Производитель объяснил это ростом расходов.

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По данным ИА Кам 24, на предприятии меру назвали вынужденной. Главная причина — рост цен на муку. Она подорожала, в зависимости от сорта, сразу на 15−20% от прежней цены или на 8−10 рублей за килограмм.

Отпускная цена самого ходового хлеба «Камчатский» сегодня составляет 51 рубль, а до нового года он стоил 46 рублей.

Однако социальные сорта хлеба, такие как «Дарницкий», «Белый 1 сорт» и «Авачинский», не подорожали, цены на них остались прежними.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года на Камчатке также дорожал хлеб. Но тогда повышение не было столь значительным.