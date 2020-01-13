Вена, , 07:03 — REGNUM Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — заявил он.

По словам Шалленберга, газопровод не ущемляет Украину и помогает странам Европы диверсифицировать поставки газа. При этом, как отметил австрийский дипломат, Соединенные Штаты не скрывают, что их противодействие строительству газопровода основано на своих экономических интересах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент России Владимир Путин назвал сроки завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, проект будет реализован в конце 2020 года — начале 2021 года.

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