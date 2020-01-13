Чита, , 06:52 — REGNUM Забайкальцы активно интересуются возможностью участия в программе «Дальневосточная ипотека под 2% годовых». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, за получением льготного кредита обратились уже более 250 человек. В числе тех, кто первыми стал обладателем такого кредитования — семья Алексеевых. Побывав на ярмарке застройщиков, Максим и Наталья приобрели двухкомнатную квартиру в строящемся доме. Уже в конце 2020 года семья рассчитывает заселиться в неё вместе с новорожденным ребёнком. Там будет совмещенная с гостиной кухня, детская комната и спальня.

«Надеюсь, что благодаря новому ипотечному кредиту для большого количества молодых семей Забайкальского края станет возможным улучшать свои жилищные условия», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Напомним, что Дальневосточная ипотека под 2 процента на территории Забайкальского края начала предоставляться с 15 декабря 2019 года. В конце декабря в ходе совещания с представителями крупных банков Минвостокразвитие обнародовало первые итоги действия программы: выдано 75 кредитов под 2% на общую сумму 255 млн рублей. Всего банки приняли 2 369 заявок.

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