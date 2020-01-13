Поронайск , Сахалинская область, , 06:44 — REGNUM Специальный космический комплекс «Сахалин» для наблюдения за полётами ракет с космодрома «Восточный» начнут строить в сахалинском Поронайске весной 2020 года.

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Как выяснило РИА Сахалин и Курилы, под строительство космического комплекса АО «Российские космические системы» уже выделен участок площадью в 11 687 кв. метров. Трассовый измерительный пункт «Сахалин» необходим для приёма, регистрации и передачи в центры обработки информации данных, получаемых с ракет-носителей и космических аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты космодрома «Восточный» и ракетно-космического центра «Прогресс» приступили к сборке ракеты-носителя «Союз 2.16».