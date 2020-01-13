Чита, , 06:36 — REGNUM Неутешительные данные привели забайкальские статистики, исследовав миграционные процессы в регионе: по состоянию на январь-октябрь 2019 года на 24 807 прибывших пришлось 29 162 выбывших человека, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 4355 человек.

«Чаще всего жители Забайкалья уезжаю жить в Бурятию — 17,7%, Иркутскую область — 8%, Новосибирскую область — 6,4%, Краснодарский край — 5,7%, Приморский край — 4,5%, Санкт-Петербург — 4,8% и другие территории России», — отмечается в сообщении в Забайкалкрайстата.

Также известно, что за счет межрегиональной миграции население края сократилось на 4604 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 года в РФ больше всего жителей уехали из Якутии (734), из Забайкальского края (689) и с Камчатки (422).

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