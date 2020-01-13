Ла-Пас, , 06:01 — REGNUM Прокуратура Боливии обратилась в суд с требованием заблокировать счета боливийского отделения нефтегазовой корпорации PDVSA из Венесуэлы, сообщает газета Correo del Sur.

«Прокуратура получила доступ к банковским счетам, Управление по контролю за финансовой системой было постановлено в известность для их заморозки», — заявил прокурор Боливии Марко Вильи.

По его словам, речь идет не о личных счетах, а о счетах венесуэльской нефтегазовой компании. Он подчеркнул, что данная мера потребуется в рамках расследования незаконного вывоза из страны крупных сумм денег.

В частности, сотрудница боливийского отделения PDVSA была задержана при попытке вывезти около $100 тыс, которые предназначались для выплат заработной платы сотрудникам аргентинского отделения корпорации, где счета PDVSA заморожены. Прокуратура предполагает, что эти средства на самом деле предназначались для финансирования партии «Движение к социализму» экс-президента Боливии Эво Моралеса.