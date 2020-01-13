Южно-Сахалинск, , 06:09 — REGNUM УФАС Сахалина возбудило административное дело в отношении ПАО «Холмский морской торговый порт» в связи с нарушением антимонопольного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по Сахалинской области.

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Как установили специалисты УФАС, в действиях руководства порта Холмск усматривается нарушение действующего российского законодательства. Проверка проводилась в связи с публикациями в СМИ об ограничениях проезда автотранспорта по территории порта и повышении тарифов в порту.

УФАС установила, что потребители услуг в порту не могут точно установить место и адрес, по которому необходимо получить информацию об оказываемых услугах и способе их получения. Установить сайт, на котором была бы размещена информация об услугах и их стоимости в порту Холмска, не смогла даже УФАС. При этом ПАО «Холмский морской торговый порт» является субъектом естественной монополии.

Как сообщало ИА REGNUM, дирекция порта Холмск поставила Сахалин на грань транспортного коллапса, ограничив передвижение по порту автотранспорта и взвинтив тарифы на свои услуги. Правительство Сахалина установило в порту пост круглосуточного контроля и следит за тем, чтобы транспорт в порт проходил беспрепятственно, а права пассажиров паромов не нарушались.