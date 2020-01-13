Южно-Сахалинск, , 05:30 — REGNUM Минтранс Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко установил специальный пост контроля в порту Холмска. Пост необходим для контроля за пропуском транспорта на территорию порта и соблюдением прав пассажиров паромов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалина.

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«Сейчас транспорт беспрепятственно передвигается по территории порта, чтобы забирать грузы с судов, либо, напротив, подвозить их к причалу. Бывают единичные проблемы, когда у водителей большегрузов нет пропусков. В этом случае мы оперативно помогаем им оформить документы, чтобы проехать в морскую гавань», — сообщил замминистра транспорта Сахалина Максим Жоголев.

В минтрансе также сообщили о том, что решается проблема временных пропусков для работников организаций, расположенных в порту. Раньше всем выдавали только временные пропуска, теперь их под контролем правительства области меняют на постоянные.

Также в порту начал ходить специальный автобус для пассажиров паромной переправы, теперь людям не приходится идти по порту на паром с детьми и чемоданами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января дирекция порта Холмск заблокировала въезд и выезд для автотранспорта в порт. Порт Холмск — стратегический для Сахалина, наибольшее количество грузов поставляется с материка именно через этот порт. Собственник порта, компания «Петросах», фактически поставила целый регион на грань коллапса. Вопрос пришлось экстренно решать губернатору и правительству области. Ранее собственники порта взвинтили тарифы на операции в порту, в частности, на проезд автотранспорта, в несколько раз.