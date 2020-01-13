Екатеринбург, , 04:55 — REGNUM В Свердловской области осуждённые граждане, имеющие обязательства по искам перед потерпевшими, выплатили в 2019 году 94,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

Общий объём выплат по исковым документам в 2019 году превысил аналогичную сумму 2018 года на 19,2 млн рублей.

«Кроме того, нашим управлением проводится разъяснительно-воспитательная работа по организации добровольного возмещения причиненного ущерба по заявлению осужденного из личных средств», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также увеличилось количество осуждённых граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, привлечённых к оплачиваемому труду. А сумма выплат по искам потерпевших за 11 месяцев 2019 года составляла более 82 млн рублей.

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