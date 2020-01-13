Токио, , 04:43 — REGNUM Альянса Renault — Nissan — Mitsubishi может в скором времени покинуть Nissan в связи со скандальным побегом из Японии бывшего руководителя союза компаний Карлоса Гона. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Издание сообщает, что в Nissan ускоренно разрабатывается план по выходу из союза с французским автомобильным концерном Renault. Решение о выходе Nissan из альянса подтолкнул побег бывшего директора из Японии.

Nissan планирует осуществить перестановки в управлении и разрыв с Renault во всех сферах технического и производственного сотрудничества.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января, Карлос Гон признался в незаконном выезде из Японии.

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