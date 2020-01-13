Анадырь, , 04:28 — REGNUM На Чукотке определились банки, которые будут выдавать льготную ипотеку под 2% для строительства или покупки жилья в рамках программы «Дальневосточная ипотека», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном правительстве.

Читайте также: Названы банки, выдающие «дальневосточную ипотеку»

Жителям Чукотки необходимо обратиться в один из аккредитованных банков в регионе — это Сбербанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Координатором по вопросам реализации программы «Дальневосточная ипотека» приказом губернатора Романа Копина назначена «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа».

«Взять ипотечный кредит смогут молодые семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, или не состоящий в браке и имеющий ребёнка гражданин в возрасте 35 лет. К владельцу «дальневосточного гектара» требований по возрасту нет. Также не обязательно иметь прописку на Дальнем Востоке в момент получения кредита — важно прописаться после приобретения или постройки жилья», — уточнили в правительстве Чукотки.

Купить квартиру или дом с земельным участком на вторичном рынке жилья можно только в некоторых сёлах Анадырского, Билибинского и Чукотского районов — Ваеги, Канчалан, Ламутское, Марково, Снежное, Усть-Белая, Чуванское, Алькатваам, Мейныпильгыно, Хатырка, Анюйск, Илирней, Омолон, Островное, Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк ДОМ. РФ, Сбербанк, ВТБ, Дальневосточный, АТБ уже выдают ипотечные кредиты под два процента.