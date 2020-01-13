Новосибирск, , 04:19 — REGNUM Новосибирский арбитраж удовлетворил иск ООО «Комплекс на Кропоткина» к мэрии Новосибирска и признал за компанией права собственности на 19-этажный жилой дом на улице Кропоткина готовностью более 65%. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ноябре 2006 года мэрия передала в аренду ОАО ПМСП «Электрон» участок площадью свыше 3,8 тыс. кв. м для строительства жилого дома и административного здания со встроенными торговыми помещениями. В апреле 2007 года арендатор передал права и обязанности по договору аренды ООО «Бизнес-центр Плехановский», а через несколько месяцев последний совершил аналогичную сделку, второй стороной по которой выступила компания «Комплекс на Кропоткина».

На участке велось строительство 17-этажного жилого дома с помещениями общественного назначения и административного здания со встроенными торговыми помещениями, но в 2018 году была увеличена этажность жилого дома на два этажа и он стал 19-этажным. Договор аренды участка неоднократно продлевался. В мае 2019 года мэрия дала разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и за прошлый год было возведено два дополнительных этажа.

Между тем в августе 2019 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии отказалось вносить изменения в разрешение на строительство, сославшись «на наличие информации органа строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству объекту, а также на установление наличия самовольной надстройки двух этажей без внесения изменений в разрешение на строительство».

"Оценивая спорный объект в качестве самовольной постройки в отсутствие возможности зарегистрировать право собственности на спорный объект в установленном законом порядке, истец обратился за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями», — отмечалось в материалах суда.

Ответчик заявил, что «отсутствие разрешения на строительство 19-ти этажного дома может быть компенсировано экспертными заключениями о соответствии строения специальным требованиям и нормам, что будет свидетельствовать о том, что сохранение спорного объекта не нарушает права и законные интересы граждан и не создаёт угрозу их жизни и здоровью».

В итоге за компанией было признано право собственности на объект незавершённого строительства — 19-этажный жилой дом с помещениями общественного назначения проектируемой площадью 9792,65 кв. м и степенью готовности 65,24% на земельном участке с кадастровым номером 54:35:042455:0060.