Якутск, , 03:59 — REGNUM Арбитраж Якутии разрешил в пользу АО «Алмазы Анабара» судебный спор и вернул предприятию свыше 314 тыс. бездокументарных обыкновенных именных акций АО «Железные дороги Якутии». Сделка о продаже ценных бумаг судом была расторгнута. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основу спора легла продажа акций в ноябре 2018 года. Её участниками стали ООО «МК-Коммерсант» и ООО «НижнеЛенское-Инвест». Цена продажи составила 6 124 131 рубль. В декабре 2018 года было заключено соглашение между компанией «Нижне-ЛенскоеИнвест» и «Алмазами Анабара», по которому последняя получила права требования у покупателя акций долга в размере чуть более 4,89 млн рублей. Долг погашен не был, потому акции были истребованы через суд.

«Обязать общество с ограниченной ответственностью «МК-Коммерсант» (ИНН 1 435 332 290, ОГРН 1 181 447 006 179) возвратить акционерному обществу «Алмазы Анабара» (ИНН 1 435 152 770, ОГРН 1 041 400 254 950) бездокументарные обыкновенные именные акции акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (ОГРН 1 021 401 044 500; ИНН 1 435 073 060), государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1−02−20 452-F от 19.03.2004 года в количестве 314 058 штук номинальной стоимостью 9 735 798 рублей», — отмечается в вердикте суда.

Решение может быть обжаловано до 10 февраля 2020 года.