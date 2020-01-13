Якутск, 13 января 2020, 03:59 — REGNUM Арбитраж Якутии разрешил в пользу АО «Алмазы Анабара» судебный спор и вернул предприятию свыше 314 тыс. бездокументарных обыкновенных именных акций АО «Железные дороги Якутии». Сделка о продаже ценных бумаг судом была расторгнута. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В основу спора легла продажа акций в ноябре 2018 года. Её участниками стали ООО «МК-Коммерсант» и ООО «НижнеЛенское-Инвест». Цена продажи составила 6 124 131 рубль. В декабре 2018 года было заключено соглашение между компанией «Нижне-ЛенскоеИнвест» и «Алмазами Анабара», по которому последняя получила права требования у покупателя акций долга в размере чуть более 4,89 млн рублей. Долг погашен не был, потому акции были истребованы через суд.
Решение может быть обжаловано до 10 февраля 2020 года.