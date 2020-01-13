Альметьевск, Татария, , 03:39 — REGNUM Арбитраж Татарии 4 февраля 2020 года начнёт рассмотрение иска Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора к частной компании, которой насчитали более 27 млн рублей долга по плате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в связи с размещением отходов. Ответчиком по делу выступает ООО «Строительный архитектурный центр» из Альметьевска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск «о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год в размере 24 961 206 руб. 58 коп., пеней в размере 2 874 698 руб. 96 коп, в том числе 24 961 206 руб. 58 коп. — плата за размещение отходов производства и потребления, 2 874 698 руб. 96 коп. — пени за несвоевременное и неполное внесение платы за размещение отходов производства и потребления» был подан 31 декабря 2019 года. К производству его приняли 10 января 2020 года.

Ответчик, по данным ЕГРЮЛ, учреждён в июле 2014 года для строительства инженерных сооружений. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец и директор — Булат Мингазов. Смена собственника произошла в феврале 2016 года. Из состава участников вышла Эвелина Моисеева, чья доля и перешла Мингазову. Компания является участником госзакупок. В декабре 2018 года с нею заключил контракт исполком Заинска. Речь шла об изделиях для новогодних и рождественских праздников.