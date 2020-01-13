Москва, , 03:25 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказал правительству Ставропольского края во взыскании с правительства России убытков, которые возникли в результате выплаты ГУП «Ставрополькрайводоканал» и ГУП «Крайтеплоэнерго» выпадающих доходов, вызванных межтарифной разницей. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма требований к российскому правительству составила 163 428 804 рубля, которые истец предлагал выплатить из федерального бюджета.

В решении суда отмечалось, что из иска «не следует, что правительство Ставропольского края обращалось в федеральный орган исполнительной власти с целью согласования решения об утверждении предельных индексов, превышающих индекс по субъекту РФ».

"Правительство Ставропольского края не предприняло мер по предотвращению возникновения межтарифной разницы», — уточнятся в вердикте суда.

Судья посчитал факт причинения убытков недоказанным и отклонил требование об их возмещении за счёт казны. С доводами о неверном расчёте индекса для Ставрополья в 2017 году краевому правительству предложили обращаться по подсудности — в Верховный суд РФ.

«Довод о незаконности индекса по Ставропольскому краю, утверждённого распоряжением правительства Российской Федерации, ошибках в его расчёте и несоответствии нормативным правовым актам не может быть принят во внимание, поскольку проверка ненормативного правового акта на соответствие закону не входит в компетенцию арбитражного суда», — резюмировал судья.

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Напомним, иск подан ещё в сентябре 2019 года, и третьими лицами в нём выступали министерство финансов края, министерство ЖКХ, Федеральная антимонопольная служба РФ, а также тарифная комиссия Ставрополья.