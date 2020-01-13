Казань, , 03:08 — REGNUM Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров в рамках еженедельного совещания выходного дня рассказал о ситуации в республике с малыми формами хозяйствования на селе, а также о том, как с помощью мер государственной поддержки стать фермером. В регионе с населением более 3,8 млн человек насчитывается свыше 450 тыс. личных подсобных хозяйств, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад министра.

Помимо этого, в Татарии на сегодня действуют свыше 4 тыс. фермерских хозяйств и 273 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Министр напомнил, что ещё в августе 2018 года в рамках профильного совещания был сформирован пакет поручений по развитию малых форм на селе. Среди них действующие на сегодня кредитные программы — микро агропромышленный комплекс и «Стань фермером». По ним сроки принятия решений составляют три-пять дней.

Размер господдержки малых форм на селе за прошлый год составил 2,5 млрд рублей, из которых на гранты кооперативам и фермерам пришлось 1,3 млрд рублей, а субсидии личным подсобным хозяйствам — более 0,5 млрд рублей.

Заявки по программам агростартап и начинающий фермер в 2019 году подали 264 человека, а помощь получили 208 человек. Она составила 562,6 млн рублей.

«Фермерами берутся обязательства по созданию дополнительных рабочих мест не менее 2−3 на каждый КФХ и ежегодному увеличению объёмов производимой продукции не менее чем на 10%», — отметил министр в своём докладе, добавив, что дальнейшее развитие малых форм в ведомстве видят через объединение фермеров в кооперативы.

Зяббаров также уточнил, что предварительно по итогам 2019 года прогнозируется рост валовой продукции сельского хозяйства на 3,6%.

При этом по итогам 11 месяцев 2019 года в хозяйствах населения наблюдался спад по линии производства молока относительно такого же периода 2018 года — на 2%, до 505,2 тыс. тонн и мяса — также на 2%, до 89,7 тыс. тонн. В фермерских хозяйствах, наоборот, был рост показателей по всем направлениям. К примеру, поголовье крупного рогатого скота выросло на треть относительно 2015 года — до 101,7 тыс. голов.