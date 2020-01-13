Ашхабад, , 00:11 — REGNUM Туркменская национальная авиакомпания намерена со 2 февраля 2020 года возобновить регулярные авиарейсы по маршруту «Ашахабад — Куала-Лумпур», передает «Медиа-Туркмен» сегодня, 10 января.

Отмечается, что пассажирские авиаперевозки между столицами Туркмении и Малайзии уже пытались организовать в 2015 году, но тогда это оказалось экономически нецелесообразно.

Также с начала февраля текущего года планируется открытие нового рейса из Ашхабада в город Джедда, расположенный на западе Саудовской Аравии.

Этот рейс туркменские авиаторы намерены состыковать с маршрутом «Ашхабад — Куала-Лумпур», поскольку это будет выгодно и удобно с точки зрения транзитных перевозок.