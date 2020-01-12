Москва, , 19:17 — REGNUM Газопровод «Турецкий поток» обеспечивает газом потребителей в Болгарии, Греции и Северной Македонии, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Поставки по «Турецкому потоку» полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась до сегодняшнего дня трансбалканским коридором», — сказал Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, «Турецкий поток» — газопровод, пролегающий по дну Черного моря и проходящий через европейскую часть Турции. Целью проекта является улучшение газоснабжения Южной и Юго-Восточной части Европейского союза.

Восьмого января в Стамбуле президент России Владимир Путин вместе турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом повернули вентиль газопровода «Турецкий поток».

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