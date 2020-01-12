Москва, , 18:10 — REGNUM Россия самостоятельно достроит газопровод «Северный поток — 2», поскольку технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне, нет. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в настоящее время технологические риски решаются российскими мощностями, поэтому газопровод будет достроен. Для этого необходимо чуть больше времени, однако технологических препятствий у России нет, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Северного потока — 2» было прекращено в связи с введением властями США санкций против компаний, участвующих в строительстве. В итоге швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая вела прокладку трубопровода, увела все свои суда из зоны строительства и прекратила укладку.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Реализации этого проекта активно противостоит Вашингтон.

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