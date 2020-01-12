Москва, , 13:33 — REGNUM Пенсионные накопления в новую пенсионную схему — гарантированный пенсионный план (ГПП) будут переводиться в рамках одного негосударственного пенсионного фондов (НПФ) в режиме настоящего времени и с отсутствием потерь дохода от инвестиций. Об этом 12 января рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

«Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ — он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода», — рассказал в интервью «Российской газете» Швецов.

Также он добавил, если гражданин пожелает перевести накопления в другой фонд, это произойдет спустя пять лет после подачи заявления и также без комиссии, и без потери дохода от инвестиций.

«При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана», — заявил первый зампред ЦБ РФ

Помимо этого, он уточнил, что переводы из ПФР будут проводиться по такой же схеме — средства будут переходить в новый фонд спустя пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу.

Кроме этого, Швецов заметил, что «у человека будет выбор — получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог (сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о своем намерении временно отозвать из проекта реформы пенсионной системы страны пункт о повышении возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.