Ханты-Мансийск, , 13:17 — REGNUM В Югре внесены изменения в схему территориального планирования региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей.

Главный архитектор ХМАО Алексей Ракитский пояснил, что изменения связаны с увеличением площади земельных участков под индустриальные парки в городах Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. В схему включён схему новый объект — промышленный технопарк парк в Пыть-Яхе.

Кроме того, в схеме территориального планирования региона утверждены зоны затопления и подтопления, которые позволят использовать данные земельные участки рациональнее.