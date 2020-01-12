Киев, , 13:15 — REGNUM О ввозе на территорию Украины более 122,5 тысяч тонн одежды и вещей, бывших ранее в употреблении, заявил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль на брифинге с журналистами, сообщает 12 января информационное агентство «Укринформ».

На таможенные границы украинского государства, по словам Коваля, было ввезено 122 тысячи 597 тонн одежды и вещей бывших в употреблении. Таможенная стоимость ввезенных вещей составила $181 млн. При оформлении ввезенного товара, как отметил заместитель министра, было уплачено 1 млрд 228 млн гривен налогов.

ИА REGNUM напоминает, в конце прошлого года заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль заявлял о распространении практики, согласно которой на территорию государства без таможенного оформления под видом гуманитарной помощи ввозится одежда, которая была ранее в употреблении («секонд-хенд»), для дальнейшей ее реализации на территории государства. Он отметил, что в результате этого Киев теряет до 2 млрд гривен.