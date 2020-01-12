Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Американская корпорация General Motors возобновит производство автомобилей под маркой Hummer, сообщает CNN Business со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным издания, выпуском новых автомобилей будет заниматься подразделение GMC, под маркой которого выпускаются грузовики, пикапы и внедорожники. Новые автомобили линейки Hummer будут работать на электрических двигателях.

Сообщается, что впервые автомобиль будет показан в рекламе на февральском матче за звание чемпиона национальной футбольной лиги США Super Bowl.

Старт продаж запланирован на начало 2022 года. Издание отмечает, что электрический автомобиль сохранит привычные для Hummer свойства, такие как прочность и надёжность, но при этом не будет наносить вреда окружающей среде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года о планах американской компании GM по созданию линейки электрифицированных пикапов и внедорожников под маркой Hummer также узнало издание Reuters.

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