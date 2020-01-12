Москва, , 11:49 — REGNUM исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее, и как следствие — к росту цен на черный хлеб. Об этом сегодня, 12 января, сообщают РИА Новости.

Валовый сбор ржи в 2019 году в России составил 1,429 млн тонн. Это минимальный урожай более чем зам полвека — с 1965 года.

Снижение объемов производства ржи привело к росту цен на нее. Так, в ноябре 2019 года цена на рожь выросла аж на 43% — до 8942 рублей за тонну. При этом цена закупки ржи переработчиками выросла на 44% — до 12 665 рублей за тонну.

В кратоскрочной перспективе цены на рожь будут только расти, а объемы торговли снижаться. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рожь подорожает еще на 500−700 рублей за тонну.

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Такое положение дел на рынке ржи, скорее всего скажется на росте цен на хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Рост цен прогнозируется на 6,5 — 7% за год.

При этом эксперты отмечают, что в большей степени на повышение цен на хлеб влияют другие факторы — это тарифы ЖКХ, арендные ставки, повышение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.