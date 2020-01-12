Москва, , 09:36 — REGNUM Банк России рассказал о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему — так называемый Гарантированный пенсионный план. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Напомним, что Банк России и министерство финансов РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — так называемый Гарантированный пенсионный план. Суть системы в том. что граждане России смогут самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию. Государство будет стимулировать граждан участвовать в этой системе.

По словам Швецова, гражданин может перевести свои пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода.

Что касается перевода накоплений в другой фонд, то он будет осуществляться через пять лет после подачи гражданином заявления. Но при этом текущие платежи будут зачисляться на открытой в новом месте счет.

Вся информация о счете в системе ГПП будет доступна для гражданина. Перевод средств в новую систему может быть осуществлен через смартфон, также как и отслеживание состояния счета.

«Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета. Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека», — рассказал Швецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти с помощью создания системы ГПП в том числе, хотят решить проблему замороженных пенсионных накоплений. Предполагается, что замороженные пенсионные накопления можно будет перевести в систему ГПП в качестве первоначального взноса.

Стоит отметить, что запуск системы ГПП произойдет не раньше середины 2021 года.