Москва, , 08:41 — REGNUM Большая часть российских банков за последние три года отказалась от практики выдачи кредитов в магазинах (так называемые POS-займы). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

Оказалось, что из 30 крупнейших российских банков в 2019 году POS-кредиты выдавали только три: «Банк Хоум Кредит», «Почта банк» «Тинькофф». Остальные банки решили перестроить свою работу и не заниматься этим продуктов — вместе этого они сосредоточились на выдаче кредитных карта.

Кредитные карты имеют преимущества по отношению к POS-займам. К примеру, у кредитной карт есть кэшбек, бонусы, скидки у партнеров. Кроме того, у кредитных карт довольно хитрые условия и непростой беспроцентный период и покупатель далеко не всегда понимает условия приобретения и схему работы этих карт, что позволяет банкам зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках. Еще одно преимущество — не надо платить зарплаты сотрудникам банка в магазинах.