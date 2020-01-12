Москва, , 06:10 — REGNUM Второе место во внешнеторговом обороте России, уступая КНР, занимает Германия. Об этом говорится в материалах, подготовленных к встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, состоявшейся 11 января.

Доля ФРГ во внешней торговле с Россией составляет 7,9% или $38,5 млрд. Для Китая это показатель равен 16,3%. При этом по итогам первых трех кварталов 2019 года объем товарооборота между Москвой и Берлином сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Восточного комитета по немецкой экономике за пять лет действий санкций против РФ серьезный урон испытала экономика бывшей ГДР.

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