Москва, , 05:41 — REGNUM За последние три года большая часть крупнейших банков России отказалась от предоставления кредитов в магазинах (POS-займы). Об этом 12 января пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование компании «БКС Премьер».

Из 30 ведущих банков РФ в 2019 году POS-займы выдавали только три организации: «Тинькофф», «Почта банк» и «Банк Хоум Кредит».

Другие финансовые организации отказались от предоставления данных кредитов в пользу кредитных карт. Издание отмечает, что в последнем случае банкам выгодно зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях, так как условия использования карт иногда не понятны их обладателям. Некоторые клиенты, наоборот, стремятся использовать кредитные карты, так как с их помощью можно получать выгоду в виде бонусов, кэшбэков или других акций.

Как сообщало ИА REGNUM, после внедрения Центробанком показателя долговой нагрузки (ПДН) банки начнут сокращать выдачу кредитов населению.

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