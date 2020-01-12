Москва, , 01:46 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее начала 2021 года. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Путина, дата окончания строительства потока будет перенесена на несколько месяцев.

подчеркнул российский лидер. «Но в конце этого года или начале следующего заработает», —

Как сообщало ИА REGNUM, швейцарская компания Allseas, которая осуществляла прокладку газопровода «Северный поток — 2», отказалась от дальнейшей работы после принятия в США закона о новых санкциях в отношении проекта.

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