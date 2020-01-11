Кишинёв, , 22:08 — REGNUM Председатель парламента Молдавии от Партии социалистов Зинаида Гречаная считает, что соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС «не является препятствием для сотрудничества с Евразийским экономическим союзом». Как передает молдавской государственное агентство Moldpres, Гречаная заявила, что Молдавия хочет углубить сотрудничество с Евразийским экономическим союзом и «развивать многовекторную экономическую политику».

Преимущество Молдавии, по слова Гречаной, в том, что она является членом двух зон свободной торговли — Европейского союза и Содружества Независимых Государств. «После получения в 2017 году статуса наблюдателя в рамках Евразийского экономического союза молдавское государство стало более активным участником практически всех событий этой структуры, и это не противоречит статусу Молдавии как государства, ассоциированного с ЕС», — добавила спикер.

ИА REGNUM напоминает, что в предвыборной кампании и сразу после избрания на пост президента в 2016 году лидер молдавских социалистов Игорь Додон заявлял, что денонсирует Соглашение об ассоциации с ЕС. Затем он сменил риторику, заявив, что будет добиваться лишь пересмотра соглашения. Затем Додон вовсе снял эту тему с повестки, заявив, что он и социалисты будут строго исполнять соглашение с ЕС.

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