Великий Новгород, , 15:44 — REGNUM Производство базальтового волокна открылось в Великом Новгорода на площадях бывшего Новгородского завода стекловолна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, ООО «Магманит» сейчас выпускает 100 тонн готовой продукции в месяц.

По словам учредителя компании Сергея Перельмана, планируется увеличить объёмы до 150 тонн базальтового волокна в месяц, а при положительном ответе рынка ‑ и до 700 тонн.

Область применения продукции — композитные материалы, базальтопластиковая арматура, строительство, в том числе, дорожное.

«Базальтовое волокно такое же недорогое, как стекловолокно, но при этом более долговечное», — подчеркнул генеральный директор ООО «Магманит» Андрей Толстошеин.

Готовая продукция будет использоваться при ремонте новгородских дорог.

В проект вложено 150 млн рублей инвестиций, на заводе будет создано 130 рабочих мест.