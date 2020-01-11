Великий Новгород, 11 января 2020, 15:44 — REGNUM Производство базальтового волокна открылось в Великом Новгорода на площадях бывшего Новгородского завода стекловолна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, ООО «Магманит» сейчас выпускает 100 тонн готовой продукции в месяц.
По словам учредителя компании Сергея Перельмана, планируется увеличить объёмы до 150 тонн базальтового волокна в месяц, а при положительном ответе рынка ‑ и до 700 тонн.
Область применения продукции — композитные материалы, базальтопластиковая арматура, строительство, в том числе, дорожное.
«Базальтовое волокно такое же недорогое, как стекловолокно, но при этом более долговечное», — подчеркнул генеральный директор ООО «Магманит» Андрей Толстошеин.
Готовая продукция будет использоваться при ремонте новгородских дорог.
В проект вложено 150 млн рублей инвестиций, на заводе будет создано 130 рабочих мест.