Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Стоимость одной акции американской компании Facebook достигла рекордного значения в $219,88 в ходе торгов 10 января. Об этом сообщает Reuters.

В ходе торгов 10 января акции Facebook выросли на 0,72% и достигли $219,88, являющимся рекордным показателем за всю историю компании. К закрытию торгов стоимость акций упала, однако значение осталось наивысшим с 25 июля 2018 года.

В тот день акции компании, владеющей крупнейшей в мире социальной сетью, подорожали до рекордной отметки. Однако 26 июля 2018 года акции Facebook упали на 19% и их стоимость продолжала снижаться до декабря 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января глава компании Facebook Марк Цукерберг рассказал, что к 2030 году появятся мобильные устройства с поддержкой технологий виртуальной реальности, а также новые интернет-платформы социального взаимодействия.

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