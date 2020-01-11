Калуга, , 13:03 — REGNUM Калужские аграрии в 2019 году вовлекли в оборот более 1000 га сельхозугодий для производства продукции на экспорт. В финансировании мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК» были использованы средства федерального и областного бюджетов. Предприятия АПК экспортировали по итогам 10 месяцев 2019 года продукции более чем на 42 млн долларов США, тем самым превысив годовой план, который был установлен на уровне 40 млн долларов США. Об этом 11 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Экспорт продукции АПК в 2019 году Admoblkaluga.ru

Сельскохозяйственная продукция из Калужской области широко востребована во многих странах. Представители калужского АПК реализовали в 2019 году свою продукцию в Германию, Великобританию, Турцию, Израиль, Нидерланды, США, Италию, Республику Корею, Китай, Вьетнам и страны СНГ.

Наибольшую долю в экспорте калужских аграриев занимают овощи, маслосемена, готовые продукты на основе муки, корма и табачные изделия. Между тем, одной из задач регионального проекта является изменение структуры экспорта со значительным увеличением в нем доли молочной продукции.

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