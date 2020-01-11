Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Акции американской компании Tesla выросли более чем вдвое за последние три месяца. Об этом сообщает Reuters.

В ходе торгов на истекшей недели акции производителя электромобилей Tesla выросли почти на 5%, что увеличило рыночную капитализацию компании до $89 млрд. Таким образом, Tesla впервые превысила совокупную рыночную капитализацию американских автопроизводителей General Motors (около $50 млрд) и Ford (около $37 млрд).

Издание отмечает, что акции Tesla выросли более чем вдвое за последние три месяца. Это объясняется успешным запуском нового завода Tesla в Китае, а также хорошими показателями по поставкам электромобилей в последнем квартале 2019 года. При этом эксперты сохраняют пессимизм в отношении стабильности финансовых показателей компании.

«Есть ещё некоторые проблемные вопросы, главными из которых являются то, как будет выглядеть их устойчивая прибыльность, и когда она начнет цениться как автомобильная компания, а не как технологическая компания», — отметил аналитик MainStay Capital Management Дэвид Кудла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2019 года компания Tesla поставила около 367,5 тысяч электромобилей, что на 50% больше показателей 2018 года. При этом совокупные поставки автомобилей GM и Ford в США за 2019 год превысили 2 млн.

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