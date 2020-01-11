Сиэтл, США, , 05:06 — REGNUM Компенсация за досрочное прекращение трудового контракта и премия за 2019 год не будут предоставлены бывшему генеральному директору Boeing Деннису Меленбергу. Об этом 10 января сообщает газета The New York Times.

Меленбергу отдали начисления и акции общей стоимостью $62,2 млн, которые были предусмотрены контрактом. При этом экс-руководитель вернул компании ценные бумаги стоимостью около $14,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Деннис Меленберг объявил о своей отставке с поста главы Boeing. Новым гендиректором компании назначен председатель правления Дэвид Кэлхун.

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