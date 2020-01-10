Москва, , 23:29 — REGNUM Минэкономразвития России ожидает замедления инфляции в I квартале 2020 года до 2,2−2,3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном 10 января докладе ведомства «Картина инфляции».

«По оценке Минэкономразвития, в первом квартале 2020 года снижение годовых темпов роста потребительских цен продолжится», — говорится в документе.

Инфляция в январе, согласно прогнозу министерства, должна составить 2,5-2,6% в годовом выражении.

Напомним, согласно данным Росстата, инфляция в России в 2019 году составила 3%, то есть ниже официального прогноза Минэкономразвития и ниже целевого значения в 4%, установленного Банком России.

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