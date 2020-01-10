Душанбе, , 23:12 — REGNUM Винтовки с патронами и капканы раздали правоохранительные органы «многим» членам ассоциации охотников в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) для отстрела и нейтрализации волков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Особенно отличившихся охотников материально поощряют. В тех населённых пунктах, где нет своих охотников, организовано дежурство за счёт сотрудников силовых структур.

На такой шаг местные власти пошли из-за участившихся случаев нападения волков на людей и домашний скот, чтобы обезопасить местное население от хищников. В 2019 году жертвами нападения волков стали два человека.

Напомним, ранее на борьбу с увеличившимся поголовьем волков в ГБАО была направленагруппа бойцов спецназначения «Альфа» ГКНБ Таджикистана.