Воронеж, , 22:29 — REGNUM Два животноводческих комплекса ГК «ЭкоНива» открылись 10 января в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Общий объём инвестиций в строительство комплексов составил пять миллиардов рублей.

В селе Песковатка Бобровского района заработал комплекс мощностью до 80−90 тонн молока в сутки. Общее поголовье животных здесь составляет 6,8 тыс. голов, в том числе дойное стадо — 2,8 тыс. В состав комплекса входят площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 4 тыс. голов, коровник на 850 голов с родильным отделением, ещё один коровник на 900 голов с доильно-молочным блоком. Второй аналогичный по размерам комплекс открылся 10 января в селе Петропавловка Лискинского муниципального района.

Как отметил генеральный директор ООО «ЭкоНива — АПК Холдинг» Штефан Дюрр, в планах компании — строительство нового завода по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла производительностью по переработке 60 тонн молока в сутки в селе Щучье Лискинского района и модернизация Аннинского молочного завода. Также в Бобровском районе планируется строительство молокоперерабатывающего завода мощностью 1400 тонн переработки молока в сутки — площадка под предприятие уже приобретена.

«Для нас появление таких объектов в молочном животноводстве — очень важная задача. Кстати, наступивший год будет годом, когда мы произведем 1 миллион тонн молока и даже чуть-чуть превысим этот показатель», — отметил губернатор Александр Гусев.