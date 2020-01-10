Чебоксары, , 22:21 — REGNUM В суд в рамках заявления о ликвидации «Чувашкредитпромбанка», оставшегося без лицензии, поступило уточнение. Заявитель просит приостановить производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Чувашии.

25 декабря в суде зарегистрировано ходатайство от Национального банка Чувашии, который выступает заявителем от имени ЦБ РФ: речь идёт «о приостановлении производства по делу». Также поступили материалы по делу: детали пока неизвестны.

Напомним, заявление, которое зарегистрировано 27 ноября 2019 года, касается ликвидации ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк». Судебное заседание назначено на 14 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражный суд поданы два разных исковых заявления в отношении «Чувашкредитпробанка». Первое — о ликвидации, второе — о признании кредитной организации банкротом. Премьер-министр Чувашии Иван Моторин тогда пояснял, что после подачи иска о ликвидации временная администрация «уточнила активы» и их качество, поэтому появился новый иск — о признании банка банкротом. По его словам, «обязательства банка составляют порядка 3,8 млрд рублей, а кредитный портфель, активы банка — 3,7 млрд рублей, то есть финансовый разрыв выражается в 100 млн рублей».

Напомним, согласно данным бухгалтерского баланса на 7 ноября 2019 года (с учётом результатов, полученных временной администрацией при обследовании банка), на отчётный период убыток оценивался в размере 29,782 млн рублей, после обследования временной администрацией стало 536,187 млн рублей.

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