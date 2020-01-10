Ижевск, , 22:02 — REGNUM В прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы, утвержденный правительством РФ, включили несколько объектов недвижимости, расположенных на территории Удмуртии, и госпредприятие. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, он опубликован на портале правительства России.

Так, в перечень планируемого к приватизации имущества включили ФГУП «Профилактика» (Ижевск), семь земельных участков, расположенных в разных районах Удмуртии, набережную грузовых причалов и трансформаторную подстанцию №11 в Камбарском районе, а также нежилое помещение в Сюмсинском районе.

ИА REGNUM напоминает, согласно плану, в течение трех лет планируется приватизировать 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также доли участия государства в 13 ООО и ряд объектов. Планируется, что поступления в федеральный бюджет от приватизации госимущества будут составлять около 3,6 млрд рублей ежегодно.