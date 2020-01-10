Чебоксары, , 21:51 — REGNUM В Чувашии в 2019 году при выделенных на создание «комфортной городской среды» 377 млн рублей остались неосвоенными более 9 млн рублей. Об этом было заявлено на заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На фоне неосвоенных средств республика планирует выделить за четыре года 1,5 млрд рублей на благоустройство улиц и тротуаров.

Участниками программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году стали 24 муниципалитета. Всего было выделено 377 млн рублей, в том числе из федерального бюджета направлено 374 млн рублей, республиканского — 2,6 млн рублей, средства местных бюджетов составили 1,5 млн рублей. В программу-2019 попали 35 дворовых территорий и 31 общественное пространство.

Глава минстроя Алексей Грищенко заявил, что остались неосвоенными 9,3 млн рублей — речь идёт о Чебоксарах. Премьер-министр Иван Моторин сделал вывод, что «в дальнейшем необходимо строго следить за выполнением работ в районах и привлекать к ответственности тех, кто не выполняет заявленные показатели», говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году был подписан указ «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Отмечалось, что в регионе за четыре года из республиканского бюджета планируют потратить 1,5 млрд рублей на благоустройство улиц и тротуаров.

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