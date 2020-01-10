Нижний Новгород, , 21:17 — REGNUM Лесовосстановительные работы в Нижегородской области в 2020 году проведут на территории площадью 13 тыс. га, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Мероприятия будут проходить в рамках национального проекта «Экология».

Губернатор Глеб Никитин пояснил, что лесовосстановление предполагает как посадку новых деревьев, так и уход за лесными культурами. В этом году будет высажено около 5 тыс. га леса.

На эти цели направят 37 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года воспроизводство лесов выполнено на площади 13,587 тыс. га, в том числе лес высажен на территории 5 тыс. га. Всего в области высадили более 20 млн деревьев в текущем году.

В течение шести лет реализации нацпроекта «Экология» показатель лесовосстановления должен достигнуть 100% в России. В настоящее время он составляет 62%.