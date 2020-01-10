Ялта, Крым, 10 января 2020, 19:48 — REGNUM В Крыму дополнительно построят семь новых медучреждений и ряд объектов водоснабжения. Об этом 10 января по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя сообщил журналистам глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в программу по модернизации здравоохранения полуострова включено около 1,8 тысячи объектов модульных ФАПов и амбулаторий. Также будут закрыты потребности в новой технике и жилья для узких специалистов.
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